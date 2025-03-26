Çinli firmalardan Türkiye'ye dev yatırım! 5 binden fazla kişiye iş imkanı

Çin'in önde gelen otomobil markalarından olan Chery, Samsun'da yıllık 200 bin kapasiteyle kurulacak tesislerde, yeni nesil elektrikli arçalar ve parçalarının üretimini gerçekleştirecek.

Ar-Ge merkezinde kurulması planlanan projede toplam 1 milyar dolar olması hedeflenen yatırımlarla 5 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak.

BYD'DEN DEV YATIRIM

Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik 1 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

Hem BYD hem de Chery, Türkiye’de iki farklı ilde yatırım yapacak. Samsun’da kurulacak fabrika için Chery ilk etapta 1 milyar dolar yatırım yapacak. Yıllık 200 bin adet araç üretimi sağlayacak. Yeni nesil elektrikli araçlar ve parçaların üretimini gerçekleştirecek.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın Çin’e önemli ziyaretleri olmuştu. Hem BYD hem de Chery’e önemli ziyaretler olmuştu.