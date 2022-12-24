Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 24 Aralık Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta Pazartesi-Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlileri ile buluşmaya devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın son çekilişi gerçekleştirildi. Çekilişin ardından oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden biletlerini sorgulayabiliyor. İşte 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 9 - 31 - 34 - 75 - 80 - 86 ve 50 (Joker) oldu. Süper star numarası ise 62 oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir. SüperStar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.