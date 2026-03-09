Çiftçiye altın fırsat sunuyor: 30 bin TL kazanç mümkün

Haberin Devamı

Son yıllarda alternatif tarım ürünlerine yönelen çiftçiler, kuşburnu yetiştiriciliğinde umut verici rakamlar elde ediyor. Sağlık açısından faydaları ve doğal vitamin deposu olmasıyla dikkat çeken kuşburnu, uygun iklim ve toprak koşullarında yetiştirildiğinde çiftçilere ciddi gelir sağlıyor.

Uzmanlar, kuşburnu bahçesi kurmak isteyen çiftçilere önce arazi seçiminde dikkatli olmalarını öneriyor. Güneş alan, drenajı iyi topraklar ve yeterli sulama imkanı olan alanlarda dikilen kuşburnu fidanları, 3-4 yıl içinde meyve vermeye başlıyor. Doğru bakım ve budama yöntemleri ile bir dönümden yıllık 20-30 bin TL’ye kadar gelir sağlamak mümkün olabiliyor.

Kuşburnu, taze meyve olarak pazarlanabildiği gibi, reçel, marmelat, çay ve yağ gibi işlenmiş ürünlere dönüştürülerek katma değerli gelir imkânı da sunuyor. Özellikle sağlık ürünleri ve doğal gıda sektörünün büyümesi, çiftçilerin bu ürüne olan ilgisini artırıyor.

Tarım uzmanları, kuşburnu yetiştiriciliğinin hem küçük aile işletmeleri hem de kooperatifler için karlı bir yatırım olduğunu belirtiyor. Küçük yatırımlarla başlayıp organik üretime yönelen çiftçilerin, hem iç piyasada hem de ihracatta ciddi fırsatlar yakalayabileceği vurgulanıyor.