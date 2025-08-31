GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇiftçi Kayıt Sistemi'nde önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı
HaberlerGündem Haberleri Çiftçi Kayıt Sistemi'nde önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çiftçi Kayıt Sistemi'nde önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

31.08.2025 - 09:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Çiftçi Kayıt Sistemi'nde önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yaptı. Yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.. 2026 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül'de başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecek.

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2026 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül'de başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecek. Ayrıca mülkiyeti kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçiler, kira sözleşmesinin bulunmaması durumunda 'Taahhütname' ile başvuru yapabilecek.

Kamu arazilerine taahhütname ile başvuran çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekiyor. Kira fesih işlemlerinde, arazi üzerinde ürün varsa kira sözleşmesi ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek.

Çiftçi Kayıt Sisteminde önemli değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı

DEĞİŞİKLİK BAŞVURULARI 30 HAZİRAN'A KADAR YAPILABİLECEK

Çiftçiler, belirtilen süre dışında da ürün değişikliği talebinde bulunabilecek. Bu talepler, üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilebilecek. Üretim bilgilerinde bakanlık tarafından farklılık olduğunun tespiti halinde ise re'sen düzeltmeler yapılabilecek.

Yönetmeliğe göre arazinin sulama durumuna ilişkin değişiklik başvuruları her yıl 30 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Bu tarihten sonra gelen talepler ise üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilebilecek.

    Güncel Haberler

    Elazığ'da tarlada 8, manavda 25 lira! Günlük 20 ton toplanıyor: Domates üreticisinden vatandaşlara çağrı
    #Gündem

    Elazığ'da tarlada 8, manavda 25 lira! Günlük 20 ton toplanıyor: Domates üreticisinden vatandaşlara çağrı

    Cilo Dağı'nın eteğinde saklı cennet: Görenler hayran kalıyor
    #Gündem

    Cilo Dağı'nın eteğinde saklı cennet: Görenler hayran kalıyor

    İstanbul'u terk edip Kars'taki köyüne yerleşti! Ticarete 500 tane ile başladı sayısı bin 400'e çıktı
    #Ekonomi

    İstanbul'u terk edip Kars'taki köyüne yerleşti! Ticarete 500 tane ile başladı sayısı bin 400'e çıktı