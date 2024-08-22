Çiçek aşısı olduk mu, çiçek aşısı en son hangi yıl yapıldı? Çiçek aşısı kaç doğumlulara yapıldı?

Çiçek aşısı oldum mu,çiçek aşısı kaç doğumlulara yapıldı? sorularına yanıt aranıyor.Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), dünya çapında maymun çiçeği virüsü (mpox) için alarm vermesinin ardından, çiçek aşısına yönelik detaylar arttı.

ÇİÇEK AŞISI EN SON NE ZAMAN YAPILDI?

Sığır çiçeği, 20. yüzyılda modern çiçek aşısı ortaya çıkana kadar doğal bir aşı görevi gördü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1958'den 1977'ye kadar çiçek hastalığını ortadan kaldıran küresel bir aşılama kampanyası yürütmüş ve çiçek hastalığını ortadan kaldırılan tek insan hastalığı haline getirmiştir.

ÇİÇEK AŞISI TÜRKİYE'DE YAPILIYOR MU?

1885’te dünyada ilk defa çiçek aşısı uygulaması için Osmanlı’da kanun çıkarıldı. 1892’de ilk Çiçek Aşısı Üretim Merkezi (Telkihhâne-i Şâhâne) Miralay Hüseyin Remzi Bey tarafından kuruldu.

Türkiye'de hastalıkların yok olması ile 1971’de tifüs, 1980’de çiçek aşısı üretimi sonlandı.