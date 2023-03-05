CHP'nin Akşener stratejisi ortaya çıktı! İşte İYİ Parti'nin adaylık için yeşil ışık yaktığı isim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6 Mart'taki toplantıya katılıp katılmayacağı belli oldu. Ortak aday tespiti konusunda Millet İttifakı ile yol ayrımına giren İYİ Parti’de istişare toplantıları sürüyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, önce ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi, ardından genişletilmiş Başkanlık Divanı’nı topladı.

Toplantı öncesi Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Akşener’in 6’lı masa toplantısından sonra yapılan ortak açıklamayı neden imzaladığı sorusu üzerine şunları söyledi: “O bir anlayış birliğiydi. İYİ Parti’nin görüşü zaten belliydi. İYİ Parti bir sürpriz yapmadı. Genel başkan büyük bir feragat örneği göstererek, ‘Türkiye’nin önünü açacağım, ben aday olmayacağım’ dedi. Bütün bunlar bu seçimin kazanılmasına yönelik hassasiyetten kaynaklanmaktadır. Biz de o noktadayız. Hassasiyetimiz ve önemli olan kazanmaktır. Biz masadan kalkmadık, kaldırıldık diyebiliriz."

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de, son ana kadar adaylığını açıklamayan Kılıçdaroğlu’nun Demokrat Parti Genel Başkanı tarafından aday gösterildiğini kaydetti. Çömez, “Sonuçta, ‘biz beşimiz yola devam ederiz, ancak sizin olmamanız halinde o zaman masadan kalkın’ şeklinde bir tavır ortaya çıktı” değerlendirmesini yaptı.

‘PLANLI DAYATMA VAR’

Yaptığı toplantılarda Akşener’in, “Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş veya bunların dışında düşünülen bir isim varsa her parti kendi anket firmalarıyla kamuoyu yoklaması yapsın, kim önde çıkarsa onu aday gösterelim” dediğini ancak Kılıçdaroğlu’nun net bir dille reddettiğini ifade ettiği de öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu ve Yavaş’ın görevlerinin başında olduğunu, isterse ortak açıklamayı beş liderin imzalayarak yapabileceği çıkışını yaptığını belirten Akşener’in “Beni, İYİ Parti’yi dışladılar. Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı dayatmasıyla karşı karşıya kaldık. Bu aşamada yapacak başka bir şey kalmadı” ifadelerini kullandığı belirtildi. Akşener, “nazik bir şekilde kendilerine kapının gösterildiği” bilgisini verdi.

Toplantılarda Kılıçdaroğlu’nun daha önce yaptığı “Altı lider isterse aday olurum” açıklamasına vurgu yapılarak “Hani altı lider isterse aday olacaktı? Burada gizil hesap, planlı bir dayatma var. Doğrusunu yaptınız” denilerek, Akşener’e destek verildi.

KAPI ARKASI DİPLOMASİSİ

Görüşmelerde “bundan sonra ne olacak?” sorusunun yanıtı da ele alındı. CHP ile İYİ parti arasında yükselen tansiyonu düşürmek ve ortak bir nokta bulmak için “kapı arkası diplomasisi yürütüldüğü” de öğrenildi. Ancak CHP başta olmak üzere diğer parti merkezlerinden gelen bilgiler ışığında Kılıçdaroğlu’nun bu aşamadan sonra geri çekilmesinin söz konusu olamayacağı değerlendirmesi yapıldı.

6 MART'TAKİ TOPLATIYA KATILMAYACAK

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavahat Dervişoğlu, 6 Mart’ta 5 muhalefet partisi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Liderler Buluşması’na Meral Akşener’in katılmayacağını açıkladı.

‘ADAYLIK HENÜZ GÜNDEMDE DEĞİL’

Akşener’in Parti Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldiği toplantı üç saat sürdü. Akşener, toplantının ardından gazeteciler tarafından yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, çıkışta 6 Martta gerçekleştirilecek toplantıya Akşener’in katılıp katılmayacağı sorusuna, “Hayır, katılmayacak” yanıtını verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da İYİ Parti’nin muhalefet masasına yeniden katılım durumuna ilişkin, şunları söyledi: “Bundan sonra ‘biz yanlış yaptık, mutabakatla karar alacağız. Geçen seferki şey bir daha olmayacak’ denirse o zaman bizim için kapı açıktır. Onun dışında kapının açık olmadığını düşünüyoruz.” Akşener’in adaylığını açıklayıp açıklamayacağına dair de konuşan Usta, “Onlara bakacağız. Her şey yeri geldikçe konuşulacak. Adaylık meselesi şu andaki gündemimizde değil” dedi.

ZORLU’DAN ZİYARETE YALANLAMA

CHP’den ABB ve İBB belediye başkanlarının Akşener’i Genel Merkezi dışında bir yerde ziyaret edecekleri belirtilmesine karşın, İYİ Parti’den yalanlama geldi. İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşat Zorlu, “Ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden bir talebi olmuştur. Ziyaretlerle ilgili bilgiler ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

ŞEN: ADAY OLURUM, AKŞENER: GÖRÜŞELİM

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, İYİ Parti’nin kabul etmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şen’i arayarak “görüşelim” dedi.

Prof. Dr. Şen, hem sosyal medya hesabı hem de Habertürk TV’deki canlı yayında “Sayın Meral Akşener’den ve İYİ Parti’den böyle bir teklif gelirse elbette seve seve kabul ederim. Bu görevi yapacak kabileyette olduğuma inanıyorum. Herkesten de iyi yaparım. Yeter ki millet teveccüh göstersin” dedi. Bu çıkış üzerine Akşener telefonla Şen’i arayarak, adaylık için cesaretli tavrı nedeniyle kutladı. Şen’e “görüşelim” diyen Akşener, yöntem olarak adayların kamuoyuna anketler aracılığıyla sorulacağı ve önde çıkan ismin aday gösterileceği bilgisini verdiği öğrenildi.

İYİ PARTİ’DEN İSTİFALAR SİSTEMİ KİLİTLEDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’ya yönelik sert açıklamalarının ardından başlayan istifa furyası e-Devlet sistemini kilitledi. E-Devlet üzerinden Yargıtay Başkanlığı’nın Siyasi Parti Üyeliğini Sonlandırma bölümüne girerek istifa etmek isteyenler ekranda “şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır” yazısıyla karşılaşıyor.

İYİ Parti üyeliğinden istifa edenlerin sayısı binlerle ifade edilirken, parti teşkilatları ve üyeliklerinden istifaların sürdüğü bilgisi alındı. İstifa eden üyeler bu tavırlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş da “Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti’den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum” açıklamasında bulundu.

SAĞINDA İMAMOĞLU SOLUNDA YAVAŞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ortak adaylık konusunda “millet sizi göreve çağırıyor” diyerek seslendiği ABB ve İBB Büyükşehir Belediye başkanları, sosyal medya üzerinden verdikleri “Kılıçdaroğlu’nun iradesine saygılıyız” mesajlarının ardından dün de CHP lideri ile bir araya geldi. Hatay dışındaki CHP’li büyükşehir belediye başkanları ile genel merkezde görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener’e, bir yanına Mansur Yavaş’ı diğer yanına Ekrem İmamoğlu’nu alarak başkanlarıyla çektirdiği toplu pozla yanıt verdi. Akşener’in siyaset arenasına bomba gibi düşen açıklamasının hemen ardından Ankara’ya doğru yola çıkan CHP’li büyükşehir belediye başkanları, dün Genel Merkez’de Kılıçdaroğlu ile görüştü. Toplantıya 11 CHP’li büyükşehir belediye başkanının 10’u katılırken, deprem nedeniyle sadece Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş grupta yer almadı.







‘TALİHSİZLİK’



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen partiye gelişinde soruları üzerine “Genel Başkanımızı destekliyoruz. Fikrimizde en ufak bir değişiklik olmadı. Mücadeleye devam edeceğiz demokrasi yolunda” dedi. Büyükerşen, Akşener’in açıklamalarını ise “tahliksizlik” olarak nitelendirdi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da, “Cumhurbaşkanı adayımız SayınKılıçdaroğlu olacaktır. Tam desteği kendisine vereceğiz bugün” ifadelerini kullandı. Albayrak, Akşener’in açıklamalarının nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de “Biz de bir anlam veremedik, ‘Ekrem Bey ve Mansur Bey’i de göreve davet ediyorum’ açıklaması bana göre çok yanlış, düşündürücü” dedi.



Buluşmaya ilişkin partiden servis edilen fotoğraflarda CHP liderinin rahat ve gülümseyen yüz ifadesi dikkat çekti. Görüşmenin başındaki toplu fotoğraf çekiminde Kılıçdaroğlu, sağ tarafına İmamoğlu’nu, sol tarafına ise Yavaş’ı alarak poz verdi. Fotoğraflarda CHP liderinin gülümsemesine başkanların da eşlik ettiği görüldü. Edinilen bilgiye göre görüşmede 10 başkan tek tek söz alarak, CHP liderine desteklerini dile getirdiler. Toplu görüşmenin yanı sıra Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu ile ayrıca baş başa birer görüşme de yaptı. Krizin çözümü konusunda arabuluculuk rolü üstlenmek isteyen başkanlar görüşmede Akşener’i ziyaret etme taleplerini Kılıçdaroğlu’na ilettiler.

6 MART GÜNÜ ADAY AÇIKLANACAK



6'lı masada yaşanan krizin ardından ardından CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri bir araya geldi. Yapılan açıklamada, "6 Mart Pazartesi günü tekrar Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Ortak bir anlayışa ulaştığımız Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda nihai açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız." ifadeleri yer aldı.



AKŞENER STRATEJİSİ



Toplantı sonrası konuya ilişkin CHP’den yapılan bilgilendirmede, “Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Akşener’i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede ‘iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini’ iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkanımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin malumudur” denildi. Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediye başkanları ile görüşmesinin ardından partisinin MYK’sını da olağanüstü topladı. Toplantıda süreç ve izlenecek strateji masaya yatırıldı.



KILIÇDAROĞLU’NDAN HATAY TALİMATI



CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, başkanların tümünün Kılıçdaroğlu’na desteklerini ifade ettiklerini toplantıda ayrıca deprem bölgesinde CHP’li büyükşehir belediyelerinin yürüttükleri çalışmaların da ele alındığını söyledi. Torun açıklaması sonrası soru almazken, Milliyet’in edindiği bilgiye göre görüşmede CHP lideri, Hatay başta olmak üzere deprem bölgesinde yaşanan su sorununun çözümü için bu yönde çabalara ağırlık verilmesi talimatını verdi.