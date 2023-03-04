İYİ Partili Cihan Paçacı: Masadan kalkmadık, kaldırıldık

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatıldığını belirterek 6'lı masadan ayrıldığını duyurmuştu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısı yapan Akşener'e ise akşam saatlerinde iki belediye başkanından ret yanıtı gelmişti.

Meral Akşener'in masadan kalkıp kalkmadığı, aday olup olmayacağı ve 6 Mart Pazartesi günü yapılacak Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağı merak edilen sorular arasındaydı.

DÜN GÖREVE DÖNEN PAÇACI: MASADAN KALKMADIK, KALDIRILDIK

Bu soruları; şubat ayının başında yaptığı konuşmada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktıklarını açıkça belirten, gelen tepkilerin ardından Akşener'in isteğiyle görevinden ayrılan ve dün tekrar bu göreve geri döndüğü öğrenilen İYİ Partili Cihan Paçacı'dan geldi.

'Masadan kalkmadık, kaldırıldık' diyen Paçacı gazetecilere şu açıklamaları yaptı:

"Yetkili organlarla konuşmadan herhangi bir tahminde bulunmak yanlış olur. Masa eğer sayın Kemal beyin adaylığı konusunda dağılıp dağılmama noktasında ise bu anlayış yanlıştır. Biz masadan kalkmadık belki kaldırıldık diyebiliriz.

AKŞENER NEDEN İMZA ATTI?

O bir anlayış birliğiydi. İYİ Parti'nin görüşü zaten belliydi. İYİ Parti bir sürpriz yapmadı. İYİ Parti kazanması muhtemel aday üzerinde ısrarlı oldu. Genel Başkan çok büyük bir feragat göstererek ben aday olmayacağım dedi. Bütün bunlar hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır.

Şimdi bu özveriyi gösterdi, niye gösterdi? Bu seçimin mutlaka kazanılması için gösterdi. Biz aynı noktadayız. Ama mesela, altılı masada her siyasi partinin bir kamuoyu araştırmasında yapılacak değerlendirmede en fazla oyu alan adayın arkasında duralım fikri de kişisel değil. Yani kendimize yönelik değil, kazanmaya yönelik. Yani önemli olan kazanmaktır, bütün hassasiyetimiz budur."

6 Mart'ta yapılacak Millet İttifakı toplantısına Akşener'in katılıp katılmayacağını bilmediğini söyleyen Paçacı, Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya ise "Henüz konuşulmadı, değerlendirmek doğru olmaz." yanıtını verdi.