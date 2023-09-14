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CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından soruşturma başlatılan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden tanzim olunan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

14.09.2023 - 18:27 | | DHA
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programında TSK'yı hedef alan sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Tanrıkulu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama'  suçları yönünden hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28'nci Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden tanzim olunan fezleke Adalet Bakanlığına gönderilmiştir" denildi.

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