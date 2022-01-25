CHP'li Mehmet Bekaroğlu özür diledi: Gerçekten utandım!

İstanbul'da dün adeta esarete yol açan yoğun Kar Yağışı bugün itibarıyla kontrolün sağlanmasıyla hafiflemiş durumda... Ancak alınan tedbirlerin yetersiz olduğuna dair eleştiriler sosyal medyanın gündemini belirliyor. Vatandaşların dün yollarda mahsur kaldığı saatlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balıkçıda çekilen fotoğrafı tartışmaları alevlendirdi.

'BİR SAATLİK YEMEK MOLASI' DEDİ

Ekrem İmamoğlu görüntülere ilişkin tepkilerin artmasıyla bir açıklama yaptı. İmamoğlu sosyal medya hesabından bir dizi mesaj yayınladı. Bir saatlik Yemek molası verdiğini belirten İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir."

KABAKTEPE'DEN ELEŞTİRİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, hayatı felç eden kar yağışında İBB'nin yetersiz kaldığını belirterek, "Gerekli ve yeterli tedbiri almayarak kadın-erkek, çocuk-yaşlı, yüzbinlerce vatandaşımızı mağdur eden CHP'li İBB yönetimi. Bilin ki İstanbul sahipsiz değildir. İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz" ifadelerini kullandı.

BEKAROĞLU ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medya üzerinden balıkçı görüntülerinin eski olduğunu savunan birçok isim de mesajlarını geri çekti. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım. Ekrem Bey, saat 18.00-19.00 arası o restorandaymış" mesajı paylaştı.



"İBB BAŞKANLIĞI ÖNCELİKLE SORUMLULUK SAHİBİ OLMAYI GEREKTİRİR"



İnsanların araçlarında saatlerce mahsur kaldığı o anlarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, balıkçıda görüntülendi. AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Fatma Betül Sayan Kaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'na tepki gösterdi. Betül Sayan Kaya paylaşımında, "İBB başkanlığı öncelikle sorumluluk sahibi olmayı gerektirir. Kadınlar, yaşlılar, bebekler yollarda aç, susuz kalmışken balık keyfi yaparak belediye başkanlığı yapılmaz." ifadelerini kullandı.



CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu paylaşımına, "Türkiye'nin eski bir Bakanı, bir hanımefendi yalan konuşur mu, bu büyük yalanı söylerken biraz utanmaz mı? Dün gece restoran kapalıydı... Artık bunu herkes biliyor ama Bakan Hanım hala özür dilemiyor" ifadeleriyle yanıt verdi.

İMAMOĞLU GÖRÜNTÜLERİ DOĞRULAYINCA ÖZÜR DİLEDİ



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada gündem olan söz konusu görüntüleri doğrulamasının ardından CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Fatma Betül Sayan Kaya'dan özür diledi.





Bekaroğlu paylaşımında, "Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım. Ekrem Bey, saat 18.00-19.00 arası o restorandaymış." dedi.