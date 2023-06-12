CHP'den art arda değişim mesajları! Kılıçdaroğlu'nun en yakınlarından sert eleştiriler

CHP'de seçim sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıkışıyla yükselen 'değişim' çağrısına, CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Seçim sonuçlarını değerlendiren Özgür Özel, dikkat çeken ifadeler kullandı, kurultayda adaylık için mesaj verdi.

"YENİLENME GEREKLİ"

"Bu kurultayın en kısa sürede yapılması gerekir" diyen Özgür Özel, "CHP, gelecek ekime kadar genel başkanın seçileceği takvimi işletmeli. Sosyal demokrat partinin tüm kademelerde özeleştiri yapması ve yenilenmesi gerekiyor. Üye ve delegenizin önüne sandık koyup hesaplaşmazsanız, o ilk bulduğu sandıkta sizinle hesaplaşır” dedi.

"SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇMAYACAĞIM"

Kendisinin kurultayda aday olabileceğinin sinyalinin veren Özel, "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım." ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİME İHTİYAÇ VAR"

Sözcü'ye konuşan Özgür Özel, "Sosyal demokrat çizginin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İşçinin, gençlerin ve kadınların CHP'si… Kendini halka arz eden, oradan talep topladığı bir çizgiye ihtiyaç var. Bu noktada, olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı. Uzlaşma ve birliktelik ise birliktelik. Kendime dair hırsım yok. Partinin yarınlarına dair ümidim var. Değişeme ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Değişim konusunda cesur, kararlı ve vefalı olacağım. Değişimin sadece şahıslar üzerinden okunması doğru değil. Büyük haksızlık olur genel başkanımıza." şeklinde konuştu.

"KİMSENİN YOK SAYILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışını da değerlendiren Özgür Özel, "Partinin hepimize ihtiyacı var. Hiç kimsenin ihmal edilmesi ve yok sayılması mümkün değil. Burada elbette ki Kılıçdaroğlu'nun saygınlığına halel getirecek tutum içinde olmamak gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun hem siyasete hem de partiye kattıkları itibariyle… İmamoğlu da bunlardan biri, Özgür Özel de. Kılıçdaroğlu'nu değersizleştiren dil ve iklimden hepimizin sakınması gerekiyor." dedi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK SORUSUNA YANIT

Dün Haliç Su Sporları Merkezi'ni açılışına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, aday olacak mısınız sorusuna, "Benim aday olduğum tek şey var. Ülkemizde, İstanbul'da olduğu gibi, büyük bir değişim" dedi.

"DEĞİŞİM ŞARTTIR"

İBB Başkanı İmamoğlu değişim vurgusu yaparak, "Siyasetin de bu anlamda bir modele, bir geleceğe ihtiyacı vardır. Bunun inşa edilmesi şarttır. Ben bu inşanın, bu demokrasi anlayışının ya da kapsayıcılığın, 'Türkiye'de neleri eksik yaptık' diye bakarak geleceğe daha umutla bakışın, muhalefetin mutlak irdelemesi ve öncelemesi gereken alan olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda ben, bu değişimi var etmenin, başta kendi partim olmak üzere, bütün muhalefetin inşası yönünde bir durum olduğunu ifade ettim ve etmeye devam ediyorum.

Ben, idealleriyle yaşayan bir insanım. İdeallerimin vücut bulduğu siyasi partinin de bu yönde adım atmasını ısrarla, asla vazgeçmeden istemeye devam edeceğim. Değişim şarttır. Değişim; usulleriyle, sisteme toplumu katışıyla, birtakım hatalardan geri dönmekle mümkün olabilir. Onun yerine doğruları koyarak mümkün olabilir. Bunun parti içinde tabii ki tartışılması en doğrusu. Elbette çok geniş fikirlerim var. Gereken kısmını kamuoyuyla gerekli olan kısmını partimin yöneticileriyle, kişileriyle paylaştım. Paylaşmaya da devam edeceğim. Bu değişim noktasındaki fikrimde net olarak kararlıyım.

Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzenin değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım. İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse, eminim ki siyasetteki bu anlamdaki değişim, hele hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye de çok iyi geleceğini şimdiden görüyorum. Bu heyecanla, bu gururla, bu ideallerle yol yürümeye kararlı bir Ekrem İmamoğlu var. Eminim ki benim gibi düşünen, Ekrem İmamoğlu gibi düşünen milyonlarca insan İstanbul'da var. On milyonlarca insan Türkiye'mizde var. Yüz binlerce insan, üye partimde var. Bunu kovalayacağız ve sonuçta değişim başarısını mutlaka elde edeceğiz. Bu başarı, bize yerel seçimlerde de ondan sonraki genel seçimlerde de tahminimizin çok üstünde, çok daha güzel, çok daha kararlı, çok daha tutarlı, çok daha kalıcı başarılar getirecektir" şeklinde konuştu.

"AYNEN İSTANBUL'DA OLDUĞU GİBİ, BÜYÜK BİR DEĞİŞİM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir TV programında yaptığı açıklamaların sorulması üzerine İmamoğlu, "Az önce söylediğim tutarlı duruşumun yanı sıra, bir başka tutarlı duruşum da ekranlar üzerinden ya da televizyonlar üzerinden, başta siyasi partimin Genel Başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Buralardan mesaj yollamak değil, karşı karşıya konuşmanın daha doğru ve daha tutarlı olacağını düşünüyorum dedi. Bir gazetecinin aday mısınız sorusuna ise Ekrem İmamoğlu, "Benim aday olduğum tek şey var. Ülkemizde, aynen İstanbul'da olduğu gibi, büyük bir değişim" diye cevap verdi.

ATICI: KESİNLİKLE İSTİFA EDERDİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sonucuna ilişkin, “Ortaya çıkan tabloyu ağır bir yenilgi tablosu olarak görmek asla ve asla benim kabul edeceğim bir şey değil” sözüne partisinden tepki geldi. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Kılıçdaroğlu’na “Yenilgiyi kabul etmek zorundayız” karşılığını verdi. Atıcı, “Genel Başkan’ın yerinde olsaydım kesinlikle cumhurbaşkanı adayı olduğum gün istifa ederdim” dedi.

Milliyet’e konuşan Atıcı, Kılıçdaroğlu’nun kurultayda aday olup olmayacağına ilişkin, “Süreci izleyecek, ilçe ve il kongrelerine bakacak. Duruma bakacak. Bence aday olmak istiyor... Çıkıp ben adayım demiyor ama alt yapısını yapacak, her türlü şeyi de yapıyor” dedi.

‘İMAMOĞLU OLAMAZ’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “aday olmaması” gerektiğini savunan Atıcı, şöyle devam etti: “İmamoğlu aday olamaz çünkü belediye başkanı. Nasıl İstanbul’u verecek? İstanbul’u onlara bırakıp gelip de bizden oy mu isteyecek? Bu doğru bir şey değil. İstanbul’u bırakmaması gerekiyor. Aday olmamalı.”

Atıcı, Kılıçdaroğlu’nun seçim sonucuna ilişkin “Ağır yenilgi değil” sözüne tepki göstererek şöyle dedi: “Ağır bir yenilgi aldı. Ne demek? Yüzde 60-40 olmamasına mı sevineceğiz? Bu ağır bir yenilgidir. Ağır yenilginin rakamlarla bir ilgisi yoktur. Biz hem milletvekili seçiminde ağır yenilgi almışız, milletvekili sayımızı bir önceki seçimin altına düşürmüşüz. Oy oranımız da düşmüş. Hem de cumhurbaşkanlığında. Bu yenilgiyi ağır bir yenilgi olarak görüyorum. Bu ağır yenilgiyi de asla MYK değişikliği ile çözemezsiniz... Yenildik, bunun lamı cimi yok.”

HELALLEŞME ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu’na, “helalleşme” çağrısı yapan Atıcı, “Tüzük değişikliği ile acilen kendi partililerimizle kucaklaşmalıyız... Öncelikle kendi partililerimizle helalleşeceğiz. Onlara diyeceğiz ki ‘Kusura bakmayın biz 38 milletvekili verdik, bu biraz fazla olmuş’. Onlara dememiz lazım ki ‘Kusura bakmayın biz Yüce Divan’a göndermeye söz verdiğimiz insanları milletvekili yaptık’. Onlara demeliyiz ki ‘Siz bizden sosyal demokrat olmamızı istiyordunuz biz ise Ülkücülüğe özendik, muhafazakarlığa özendik, Milli Görüşçülere özendik’. ‘Kusura bakmayın biz, biz olmaktan çıkmışız.’ Dememiz lazım. Burada af dileyip gereğini yapmak lazım. Eğer taban derse ki ‘Sayın Genel Başkanım teşekkür ederiz, çok şey yaptınız ama olmadı, ne olur biraz dinlenin’ derse o zaman ona bakmak lazım” dedi.

ADAYLIĞA YEŞİL IŞIK

Atıcı, kurultayda Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday çıkıp çıkmayacağına ilişkin de şunları söyledi: “Çok sayıda telefon alıyorum. ‘Aday olurum’ demem şu anda doğru değil. Tabanın daveti, insanların hareketlenmesi bize bunları gösterecek. Bazı arkadaşlar diyorlar ki ‘ben karşısına çıkamam.’ Ama ben ‘Genel Başkan’ın karşısına çıkmam’ demiyorum. ‘Çıkarım’ da demiyorum. Süreci izleyeceğiz, bakacağız. Ne istiyor taban onu bir ölçmemiz lazım. Delegasyon tekrar Kemal Bey’i isterse saygı duymaktan başka yapacak bir şey yok.”