CHP'de yeni MYK belli oldu! İşte CHP'nin A Takımı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Merkez Yönetme Kurulu (MYK) üyeleri belli olurken, eski MYK’daki 5 isim yeni listede yerini aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi eski MYK üyeleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP Genel Merkez binasında basına kapalı gerçekleştirilen MYK toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na istifalarını sunmuştu. Kılıçdaroğlu tarafından istifaları kabul edilen MYK üyeleri, bugün son kez bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantı sonrası yeni MYK üyeleri listesi şöyle şekillendi:

İşte CHP'nin yeni A Takımı:

MYK LİSTESİ

1. GENEL BAŞKAN

PARTİ ÖRGÜTÜ, ÖRGÜT YÖNETİMLERİ

2. AHMET AKIN

YEREL YÖNETİMLER

3. AYLİN YAMAN

SOSYAL POLİTİKALAR

4. AYSU BANKOĞLU

TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER

5. BÜLENT KUŞOĞLU

İDARİ VE MALİ İŞLER

6. DEVRİM BARIŞ ÇELİK

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

7. EREN ERDEM

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

8. FAİK ÖZTRAK

EKONOMİ POLİTİKALARI -PARTİ SÖZCÜSÜ

9. HASAN EFE UYAR

İŞÇİ SENDİKALARI, STK VE MESLEK KURULUŞLARI

10.LALE KARABIYIK

İŞVEREN ÖRGÜTLERİ

11. NESLİHAN HANCIOĞLU

GENEL SEKRETER

12. SEMRA DİNÇER

DOĞA HAKLARI

13. TAHSİN TARHAN

YURTDIŞI ÖRGÜTLENME

14. YUNUS EMRE

BİLİM- YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU

15. ZEYNEL EMRE

HUKUK VE SEÇİM İŞLERİ