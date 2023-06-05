CHP'de yeni MYK belli oldu! İşte CHP'nin A Takımı
CHP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belli oldu. Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlanırken parti sözcüsü yine Faik Öztrak oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Merkez Yönetme Kurulu (MYK) üyeleri belli olurken, eski MYK’daki 5 isim yeni listede yerini aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi eski MYK üyeleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP Genel Merkez binasında basına kapalı gerçekleştirilen MYK toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na istifalarını sunmuştu. Kılıçdaroğlu tarafından istifaları kabul edilen MYK üyeleri, bugün son kez bir araya geldi.
Gerçekleştirilen toplantı sonrası yeni MYK üyeleri listesi şöyle şekillendi:
İşte CHP'nin yeni A Takımı:
MYK LİSTESİ
1. GENEL BAŞKAN
PARTİ ÖRGÜTÜ, ÖRGÜT YÖNETİMLERİ
2. AHMET AKIN
YEREL YÖNETİMLER
3. AYLİN YAMAN
SOSYAL POLİTİKALAR
4. AYSU BANKOĞLU
TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER
5. BÜLENT KUŞOĞLU
İDARİ VE MALİ İŞLER
6. DEVRİM BARIŞ ÇELİK
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
7. EREN ERDEM
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ
8. FAİK ÖZTRAK
EKONOMİ POLİTİKALARI -PARTİ SÖZCÜSÜ
9. HASAN EFE UYAR
İŞÇİ SENDİKALARI, STK VE MESLEK KURULUŞLARI
10.LALE KARABIYIK
İŞVEREN ÖRGÜTLERİ
11. NESLİHAN HANCIOĞLU
GENEL SEKRETER
12. SEMRA DİNÇER
DOĞA HAKLARI
13. TAHSİN TARHAN
YURTDIŞI ÖRGÜTLENME
14. YUNUS EMRE
BİLİM- YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU
15. ZEYNEL EMRE
HUKUK VE SEÇİM İŞLERİ