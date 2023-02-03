CHP'de Parti Meclisi, 9 Şubat'ta toplanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası ile Parti Meclis üyelerine gönderilen çağrı metninde, "Parti Meclisimiz 9 Şubat 2023 Perşembe günü saat 12.00'de Ankara'da Parti Genel Merkezinde, '2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlık ve çalışmalar' gündem başlığı ile toplanacaktır" denildi.