CHP'de Parti Meclisi, 9 Şubat'ta toplanacak
CHP'de Parti Meclisi, 9 Şubat Perşembe günü, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
03.02.2023 - 17:40 | | Elif ER/ ANKARA, (DHA)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası ile Parti Meclis üyelerine gönderilen çağrı metninde, "Parti Meclisimiz 9 Şubat 2023 Perşembe günü saat 12.00'de Ankara'da Parti Genel Merkezinde, '2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlık ve çalışmalar' gündem başlığı ile toplanacaktır" denildi.