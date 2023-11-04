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CHP'de Özgür Özel 8. Genel Başkan oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile bugün ve yarın Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel’in yarışına sahne olan kurultayda yarın yeni parti yönetimi belirlenecek. İlk sonuçlarda 1366 kayıtlı delegenin 682'si Özgür Özel'e, 664'ü Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verirken; sandıktan 18'i geçersiz, 2'si boş olmak 20 geçersiz oy çıkmıştı. Yapılan 2'nci tur seçim sonuçlarında Özgür Özel 812, Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı. Açıklanan sonuçlar sonrası Özgür özel CHP Genel Başkanı oldu.

04.11.2023 - 11:32 |
CHP'de Özgür Özel 8. Genel Başkan oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile bugün ve yarın Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel’in yarışına sahne olan kurultayda yarın yeni parti yönetimi belirlenecek. İlk sonuçlarda 1366 kayıtlı delegenin 682'si Özgür Özel'e, 664'ü Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verirken; sandıktan 18'i geçersiz, 2'si boş olmak 20 geçersiz oy çıkmıştı. Yapılan 2'nci tur seçim sonuçlarında Özgür Özel 812, Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı. Açıklanan sonuçlar sonrası Özgür özel CHP Genel Başkanı oldu.

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