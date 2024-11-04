CHP'de Ebru Gündeş konseri kriz çıkardı! ABB'den açıklama geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim'de Ankara'da Ebru Gündeş konseri düzenledi. Konser için 69 milyon lira ödendiği iddia edildi. Tepkiler üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş imzalı yazılı açıklama yaptı. Söz konusu meblağın tek bir konseri değil, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı etkinlik giderleriyle teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığı belirtildi. İç denetim biriminin inceleme başlattığını açıkladı. Ancak organizasyonun doğrudan temin yöntemiyle, ihalesiz olarak şirkete verildiği iddiası eleştirilerin odağı oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

69 milyon liralık konsere CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tepki gösterdi. Özel'in Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ''Bu konser olmamalıydı, doğru değildi.'' dediği öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen Ebru Gündeş konserinin 69 milyon TL'ye mal olduğu ve fatura kesilmediği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada konserle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla inceleme başlatıldığı belirtilerek, “Ebru Gündeş konseriyle ilgili Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla teftiş başlatılmıştır. Şu ana kadar organizasyon firmasının fatura kesmediği ve kendisine hiçbir ödeme yapılmadığı anlaşılmıştır. Teftiş sonucu detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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