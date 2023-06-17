CHP'de "değişim" sürüyor! Art arda dikkat çeken açıklamalar...

Seçim sonuçlarının ardından hareketlenen ve kurultay sürecini başlatan CHP'de 'değişim' sürüyor, art arda açıklamalar geliyor. Tam da böyle bir süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazar günü CHP il başkanları ile görüşmesi gündeminde kurultay süreci ve seçim sonuçları olması bekleniyor. CHP liderinin seçimden sonra 81 il başkanı ile bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak o buluşma yapılamamıştı.

"DEĞİŞİMİN ANA NOKTASI ÇOK KIYMETLİ GENEL BAŞKANIM"

CHP cephesinde dikkat çeken açıklamalar gelmeye de devam ediyor. Ekrem İmamoğlu, "CHP değişim ve dönüşüme liderlik etmek, öncü hamleleri yapmak zorundadır. Bunun da adresi CHP olduğuna göre o adresin ana noktası çok kıymetli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

"SORUMLULUK DÜŞERSE KAÇINMAM"

Gözler bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun o açıklamalardayken, bir yandan da CHP'de bir başka kritik isim olan Özgür Özel'de. Özel, "Aday mısınız?" sorusuna bu kez "Adaylık değil, sorumluluk" vurgusu yaptı. "Genel başkan adayı da olurum, sorumluluk da alırım, fedakarlık da yaparım dedim. Sayın Genel Başkanımızla konuştum. Gerektiği yerde sorumluluk almaktan ve eğer gerekiyorsa fedarlık yapmaktan kesinlikle kaçınmayacağım. Bugün için adaylık ilanım yoktur ancak sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam" diye konuştu.

"GENEL BAŞKANA KARŞI DAHA DİKKATLİ OLMALILAR"

İmamoğlu ve Özel'in "değişim" ve "adaylık" açıklamalarına ilişkin dikkat çeken bir çıkış da geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu bir internet sitesine yaptığı açıklamada, "Grup başkanımız da o mevkide otururken ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar" diye konuştu.

O açıklamalar Özgür Özel'e soruldu. Özel, "Kişisel uyarılardır. Bu ayarılar Genel Başkan'ın takınmadığı bir üslup ortadayken niçin yapılmaya ihtiyaç duyulmuştur onu Sayın Kuşoğlu ile konuşuruz" yanıtını verdi. Ardından da "Biz meseleyi tam da olması gerektiği gibi bir yerden tartışıyoruz. İyi sonuçlar alacağımıza kimsenin şüphesi olmasın" dedi.