CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'yüreğin varsa çık' iması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir internet sitesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu "CHP hiç kimseye altın tabak içinde genel başkanlığı sunmaz" dedi. Ardından Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP'li, CHP'ye genel başkan adayı olabilir" ifadelerini kullandı. Ama Kılıçdaroğlu bir kez daha "CHP'nin şu an itibariyle kaptanı benim. Şu anki görevim CHP'yi güvenli bir limana götürmektir" diye ekledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "koltuğu bırakmıyor" yönündeki eleştiriler ve değişim talepleri hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu'na "Ekrem İmamoğlu'nu CHP Genel Başkanlığı için yeterli görmüyor musunuz?", "Emekliliğinize dair ne tür planlar yapıyorsunuz?" diye soruldu.

İMAMOĞLU'NA 'YÜREĞİN VARSA ÇIK' İMASI

Kılıçdaroğlu, "CHP Genel Başkanını kurultaylarında seçer. Adaylar çıkar ve yarışırlar. CHP, hiç kimseye altın tabak içinde genel başkanlığı sunmaz. Bu davranış CHP'nin geleneğinde yoktur. CHP kurultaylarında genel başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine vs. bakılır. Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP'li, CHP'ye genel başkan adayı olabilir. Bunda hiçbir tereddüdüm yok" dedi.

"HANGİ DEĞİŞİM"

Kılıçdaroğlu ayrıca "Genel başkanların değişime karşı olması da kabul edilemez. Haliyle genel başkan olarak değişime karşı değilim. Öncelikle yanıtlanması gereken soru şu: Hangi değişim? Değişimler ileriye dönük olmalı" ifadelerini kullandı. Kılıçdaorğlu bir kez daha "CHP'nin şu an itibariyle kaptanı benim" vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu, "Şu anki görevim CHP'yi güvenli bir limana götürmektir" diye konuştu.

YEREL SEÇİMDE HDP POLİTİKASI NE?

Kılıçdaroğlu'na başta İstanbul olmak üzere muhalefetin birçok büyükşehri kazanmasının ancak Kürt oylarıyla mümkün olduğu da ifade edildi. Ve "Mart ayındaki yerel seçimlerde HDP'ye karşı politikanız ne olacak?" diye soruldu. CHP lideri, "Yeşil Sol Parti demokrasiye inanmış, saygı duyduğumuz bir parti. Biz, çıkaracağımız ve yeniden aday göstereceğimiz adaylarla, toplumun tüm kesimlerinin, geçmişte hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun herkesin oyuna talip olacağız" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, "31 Mart 2019 seçimlerinde izlediğimiz politika buydu" diye de ekledi.

KAFTANCIOĞLU'NUN SÖZLERİ CHP'Yİ KARIŞTIRDI

Öte yandan CHP’de değişim tartışmalarına katılan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu partide bu kez "profil" tartışması başlattı.

Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu olmasaydı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamayacağını söyledi.

"KILIÇDAROĞLU OLMASAYDI İBB ADAYI OLAMAZDI"

Kaftancıoğlu, “Kılıçdaroğlu genel başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamazdı. O zaman da mesela ‘sağcıydı’ derlerdi. Eş dost, tanıdık, il başkanı, yakını kim ise getirir onu belediye başkan adayı yaparlardı" ifadelerini kullandı.

Sözcü Gazetesine konuşan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Gitmeli, Bırakmalı" ifadeleriyle yıpratıldığını ve itibarsızlaştırıldığını belirtti.Bunun karşısında olduğunu söyledi.

KAFTANCIOĞLU'NA YANIT MURAT ONGUN'DAN

Canan Kaftancıoğlu’na yanıt İmamoğlu’ndan değil ama Basın Danışmanı Murat Ongun'dan geldi. Ongun, İmamoğlu'nun yer aldığı 4 fotoğrafı paylaşarak "Profil'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

"4-5 YIL ÖNCE BAŞLAYAN TARTIŞMANIN İLK İŞARET FİŞEĞİ O KİTAPLA GELMİŞTİ"

CNN Türk canlı yayınına katılan gazeteci Gürbüz Evren, Semiha Şahin'e konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Evren değerlendirmesinde şunları söyledi; İmamoğlu Kaftancıoğlu’nun ayrışması, Kaftancıoğlu’ndan İmamoğlu’na gelen bir mesaj olarak değerlendirebiliriz. Yerel seçimlerde Sayın İmamoğlu’nun ekibinden danışman Necati Bey bir kitap yayınlamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin nasıl kazanıldığına yönelik. Orada sayın Kaftancıoğlu’nun rolü olmadığı yönünde tepkiler gelmiş, Kaftancıoğlu da o kitaba tepki göstermişti. O seçimden sonra yaklaşık 4-5 yıl önce başlayan tartışmanın ilk işaret fişeği o kitapla gelmişti.

Sayın İmamoğlu’nun davası döneminde Saraçhane’deki mitinge kadar olan süreçte bu devam etti. Miting sürecinde bunu dondurdular. Yeni bir seçime hazırlanılıyordu, CHP’nin adayının zarar görmemesi isteniyordu. Seçimlerin ardından kılıçlar çekildi, bu kez çok sert bir şekilde çekildi

Parti içinde sayın Kılıçdaroğlu’nu ile birlikte görüntü sunduğu andan itibaren, özellikle Kılıçdaroğlu ekibi tarafından partinin bundan sonraki sürecinde Kaftancıoğlu’nun önemli bir rolü olabileceği düşüncesi ile hareket ediyor.

Kaftancıoğlu, CHP’nin ilk kadın başkanı olmak istiyor. Kılıçdaroğlu desteklerse hedefi CHP’nin ilk kadın genel başkanı olmak.