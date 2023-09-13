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CHP kongresinde gerginlik yaşandı! Milletvekili Burcu Köksal baygınlık geçirdi

Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde partililer ile Milletvekili Burcu Köksal arasında gerginlik yaşanırken, gerginliğe dayanamayarak bayılan Köksal’a sağlık görevlileri müdahale etti.

13.09.2023 - 16:32 |
CHP kongresinde gerginlik yaşandı! Milletvekili Burcu Köksal baygınlık geçirdi

Bugün yapılan CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe kongresinde gergin anlar yaşandı. CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ve ekibi, Milletvekili Burcu Köksal ile tartışma yaşadı.

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Köksal, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı yönelerek, "Sen beni telefonda tehdit edemezsin. Telefonda söylediklerini burada söyleyeceksin." dedi. Bu sırada salonda bulunanların bir bölümü "Hırsızlar dışarı" diye bağırdı.

CHP kongresinde gerginlik yaşandı Milletvekili Burcu Köksal baygınlık geçirdi

Yaşanan gerginlik sırasında "Susmayacağım, bana telefonda seni Afyon'dan kazıyacağım diyor" ifadesini kullanan Köksal'a, başka bir grup da "Burcu dışarı" diye seslendi.

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Bu sırada Köksal, baygınlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Köksal, partililerin yardımıyla salondan çıkarıldı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

CHP kongresinde gerginlik yaşandı Milletvekili Burcu Köksal baygınlık geçirdi

Çıkan gerginliğin kavgaya dönüşmesini ise araya giren partililer önledi.

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