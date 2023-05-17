Charlie Hebdo’nun skandal kapağına peş peşe tepkiler: Milletimiz en güzel cevabı 28 Mayıs günü verecek

Fransız Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kapağına taşımasına Türkiye'den sert tepkiler geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Charlie Hebdo dergisine eleştiride bulunurken, 'Bu derginin islam dünyası, islam dini düşmanlığı konusunda meşhur olduğunu herkes biliyor. Bu bakımdan çok ciddiye almaya gerek yok. Biz bu kudurmuş zihniyeti kendi hastalığı ile baş başa bırakmalıyız.' ifadelerini kullandı.

Skandal karikatüre tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şu sözleri kullandı:

İfade özgürlüğü kisvesi altında Charlie Hebdo’nun Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türk milletinin iradesini hedef almasını şiddetle kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs’ta elde ettiği başarının kimleri, nerede, nasıl rahatsız ettiğini milletimiz de biz de görüyoruz. Bu zihniyete gereken cevabı aziz milletimiz 28 Mayıs’ta bir kez daha net bir şekilde verecektir.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: MİLLETİMİZ SANA EN GÜZEL CEVABI 28 MAYIS GÜNÜ VERECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter'dan paylaştığı mesajda, 'Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre … doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Merak etme CH. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek.' ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Batı’nın faşist yüzü Fransız Charlie Hebdo dergisinin Sn. Cumhurbaşkanımıza yönelik arsız ve ahlaksız saldırısını şiddetle kınıyorum. Kustukları nefretle Sn. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sananlara hak ettikleri cevabı 28 Mayıs’ta necip milletimiz verecektir.' ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: FRANSIZ DERGİSİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da skandal karikatürü kınadı. Bakan Kurum, 'Cumhurbaşkanımıza ahlaksızca saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Bu faşist mizahın sahipleri tarihin çöplüğünde yok olacaklar ama Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız yürümeyecek! 28 Mayıs’ı bekleyin!' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'İnsanlıktan nasibini almamış rezil Charlie Hebdo Türk Milleti’ne hakaret etmeye devam ediyor. Unutmayalım! Kötülüğe methiye düzenler, her zaman kendi nefret ve fesatlıklarında boğulurlar. Asıl ibretlik olan, Türk Milleti’nin özgür iradesini çeşitli oyunlarla alt edemeyenlerin çaresizce kadere bel bağlamalarıdır.' Fransız Charlie Hebdo dergisine şeklinde tepki gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'İfade özgürlüğü kisvesi altında ahlak dışı paylaşımlara konu olan Charlie Hebdo, şimdi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsını hedef alan ve Türk Milletinin iradesini yok sayacak bir rezilliğe daha imza atmıştır. Terbiye dışı bir üslup ile ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu nefret merkezini şiddetle kınıyorum. Feraset sahibi olan Milletimiz, provokatif söylemlere en güzel cevabı 28 Mayıs'ta, yine sandıkta verecektir.' dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN’DAN CHARLİE HEBDO'NUN SKANDAL KARİKATÜRÜNE TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'da yayımlanan Charlie Hebdo dergisindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürüne tepki göstererek, "Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu. Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarı, bu şeref yoksunlarının da uykularını kaçırmış, hastalıklı ruh hallerini ortalığa saçıp kinlerini, nefretlerini kusmalarına vesile olmuş. Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum: Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan’ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz. Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

'CHARLİE HEBDO ADLI DERGİ BİR NEFRET SUÇLARI BÜLTENİDİR'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Charlie Hebdo adlı dergi bir nefret suçları bültenidir.' dedi. Çelik ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanımızı hedef alması, sahip oldukları faşist zihniyetin ürünüdür. Milletimiz hepsine demokrasi dersi vermeye devam ediyor.

Milletimiz demokratik değerlere bağlılığını bir kere daha tüm dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanımız defalarca Seçim kazanan bir lider olarak, demokratik iradeye saygısını her vesileyle ortaya koymuştur. Avrupa’nın faşistlerini kendi nefretlerine terk ediyoruz.