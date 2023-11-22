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Cezaevinden çıktı babası ile üvey annesine pusu kurup kurşun yağdırdı!

Cezaevinden çıkıp babası ve üvey annesine pusu kurup kurşun yağmuruna tuttu. Adana’da 6 ay önce cinayetten girdiği cezaevinden denetimli serbestlikle tahliye edilen İsmail Babat (38), sık sık tartıştığı babası Rifat (62) ile üvey annesi Hürü Babat’ın (52) bulunduğu otomobile tabanca ve av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda Hürü Babat hayatını kaybetti, Rifat Babat ise yaralandı.

22.11.2023 - 14:21 | | Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)
Cezaevinden çıktı babası ile üvey annesine pusu kurup kurşun yağdırdı!

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Cerenli Mahallesi’nde meydana geldi. 16 Ocak 2018’de emekli uzman çavuş olan bacanağı Nuri Özdemir’i (49) tabancayla öldürüp, tutuklanan İsmail Babat, 6 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere denetimli serbestlikle tahliye edildi.

Babat, kendisiyle görüşmek istemediği iddia edilen babası Rifat ve üvey annesi Hürü Babat ile sık sık tartışma yaşadı. Bu nedenle çifte husumet besleyen İsmail Babat, yanına aldığı tabanca ve av tüfeğiyle evlerine giden yolda beklemeye başladı. Babasının otomobilini gören İsmail Babat önce av tüfeğiyle, fişeğin bitince de tabancayla peş peşe ateş edip, kaçtı.

Cezaevinden çıktı babası ile üvey annesine pusu kurup kurşun yağdırdı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Rifat ve Hürü Babat çifti, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Cezaevinden çıktı babası ile üvey annesine pusu kurup kurşun yağdırdı

Tedaviye alınan yaralılardan Hürü Babat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Babat’ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Rifat Babat’ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Cezaevinden çıktı babası ile üvey annesine pusu kurup kurşun yağdırdı

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan firari İsmail Babat’ın, pusudan bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Babat, yayınladığı görüntüde, “İhanetin bedeli, ölümdür. Kalem kırılırsa, geri yapıştırırsın” dediği görüldü.

Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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