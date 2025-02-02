Çevresi teşvik etti, kendi işinin patronu oldu! Arkadaşlarına da istihdam sağladı

Elazığ'da yaşayan Nurgül Kaya'nın (51) evde yaptığı ürünleri beğenen çevresi, dükkan açması yönünde önerilerde bulundu.

El becerisi olan Kaya, ardından ufak bir yufkacı dükkanı açtı. 3 arkadaşını da yanına alan Kaya, sırt sırta vererek çalışmaya başladı. 5 yıldır birlikte çalışan 4 kadın, günlük ortalama 700 adet ekmek yaparak çevre illere gönderiyor. Aynı zamanda gözleme, patila ve yöresel kahvaltı çeşitleriyle müşterilerinin taleplerini karşılayan kadınlar, herkese örnek oluyor.

5 yıldır bu mesleği yaptığını dile getiren Nurgül Kaya şunları söyledi: