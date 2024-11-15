Cevdet Yılmaz: Kıbrıs Adası’ndaki tek meşru devlet KKTC'dir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kıbrıs Türkleri, devletini kurarak bağımsızlık yolunda önemli adım atmıştır. Bugün Kıbrıs Adası’ndaki tek meşru devlet KKTC'dir" dedi.
15.11.2024 - 11:43 | | AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 41'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekletirilen törende konuştu. Yılmaz," Kıbrıs Türkü'nün denenmiş, başarısızlığı kanıtlanmış, tükenmiş federasyon modelini hedefleyen eski sürüm BM parametreleriyle kaybedecek vakti yok. Kıbrıs Türkleri, devletini kurarak bağımsızlık yolunda önemli adım atmıştır. Bugün Kıbrıs Adası’ndaki tek meşru devlet KKTC'dir" ifadesini kullandı.