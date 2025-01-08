Cesedi bagajda bulunmuştu! Memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi

İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen olayda, iddiaya göre, severek evlendiği 10 yıllık eşi Engin Çelik ile son zamanlarda şiddetli geçimsizlik yaşayan ve boşanma aşamasında olan 1 çocuk annesi Ayşe Çelik, valizini alarak ailesinin yanına gitmek için otogara yöneldi. Bu sırada eşi Engin Çelik, son kez konuşmak ve barışma isteğine olumsuz yanıt alınca Ayşe Çelik'i tabancayla ateş ederek öldürdü.

CESEDİ OTOMOBİL BAGAJINA KOYMUŞTU

Cinayetin ardından eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan ve polis ekiplerince yakalanan Engin Çelik gözaltına alınırken, Ayşe Çelik'in cansız bedeni otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yakınları tarafından memleketi Şanlıurfa'ya getirilen tabutunun üzerine çiçek bırakılan Ayşe Çelik, öğle vakti Yeni Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.