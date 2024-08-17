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Cenaze yolunda kaza yaptılar: 4 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de cenazeye giden aracın takla atması sonucu meydana gelen feci kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

17.08.2024 - 08:18 |
Cenaze yolunda kaza yaptılar: 4 ölü, 2 yaralı

Kaza, Kayseri-Malatya Karayolu 30. kilometresinde meydana geldi. Erzurum'dan Konya'ya cenazeye giden S.D. idaresindeki 35 BFA 638 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil içerisindeki 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan ilk müdahalede T.A., Z.B., F.B. ve H.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar S.D. ile Z.A. ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden şahısların cenazeleri de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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