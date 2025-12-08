Çekmeköy'deki uyuşturucu operasyonunda vurulan polis memuru şehit oldu!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
08.12.2025 - 10:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Çekmeköy'de sabah saatlerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin ateş açması sonucu bir özel harekat polisi yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şüphelilerden R.A.(35) etkisiz hale getirilirken Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLER POLİS EKİPLERİNE ATEŞ AÇTI

Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada özel harekat polisi Emre Albayrak yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Emre Albayrak şehit oldu. Şüphelilerden R.A. (35) etkisiz hale getirildi. Diğer şüpheliler Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.

