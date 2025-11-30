Alaşehir'deki trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

1

Kaza, 15 Kasım günü Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir-Sarıgöl kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memurları Hatice Ünal (24) ile Ali Barut'un bulunduğu araç, önündeki tıra arkadan çarptı. Sıkıştıkları araçtan çıkartılan polislerde Ali Barut olay yerinde şehit olurken, Hatice Ünal ise 14 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.