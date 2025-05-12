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Çekmeköy'de inşaat alanında göçük! 1 işçi hayatını kaybetti

12.05.2025 - 14:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA)

Çekmeköy'de inşaat alanında göçük! 1 işçi hayatını kaybetti

Çekmeköy'de inşaat alanında göçük meydana geldi. Mahsur kalan 2 işçiden 1'i hayatını kaybederken, 1'i kurtarıldı.

Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde inşaat alanında göçük meydana geldi. 2 işçi mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçi Cafer Tülek itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edilirken, Yasin Tülek hayatını kaybetti.

Çekmeköyde inşaat alanında göçük 1 işçi hayatını kaybetti

Çekmeköy Kaymakamlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "12 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 13.30 sıralarında Çekmeköy İlçesi Reşadiye Mahallesi Esençile Sokak'ta bulunan inşaat şantiyesinde kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana gelmiştir. Toprak kayması sonucu alanda çalışan 2 işçi toprak altında kalmış, bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda, Cafer Tülek isimli işçi bilinci açık şekilde toprak altından çıkartılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştır. Toprak altında kalan diğer işçi için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. " denildi.

Çekmeköyde inşaat alanında göçük 1 işçi hayatını kaybetti

Reşadiye Mahallesi'ndeki inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.Çekmeköyde inşaat alanında göçük 1 işçi hayatını kaybetti

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İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu işçilerden biri yaralı olarak kurtarılıp sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çekmeköyde inşaat alanında göçük 1 işçi hayatını kaybetti

 

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