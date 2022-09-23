Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya, Nikaragua ve Venezuelalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor.

Çavuşoğlu, New York’taki Türkevi'nde Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ve Venezuela Dışişleri Bakanı Carlos R. Fara Tortosa ile bir araya geldi.