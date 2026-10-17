Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇatlama sesleri gelen 7 katlı bina tahliye edildi
HaberlerGündem Haberleri Çatlama sesleri gelen 7 katlı bina tahliye edildi

Çatlama sesleri gelen 7 katlı bina tahliye edildi

17.10.2026 - 20:13Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaynak: İSTANBUL (İHA)

Çatlama sesleri gelen 7 katlı bina tahliye edildi

Küçükçekmece’de, bir dairenin banyosundaki fayanslardaki çatlama ve binada çatlama sesleri nedeniyle 7 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Haberin Devamı

Olay, İnönü Mahallesi 3. Güneş Sokak’ta bulunan 7 katlı binada yaşandı. 14 dairenin bulunduğu binanın 3’üncü katındaki dairenin banyosunda fayansların çatlaması ve binadan çatlama seslerinin gelmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER

Havaların soğumasıyla birlikte Yüksekovada kış hazırlıkları başladı! Sobacılar Sokağı’nda hareketlilik yaşanıyor
Havaların soğumasıyla birlikte Yüksekovada kış hazırlıkları başladı! Sobacılar Sokağı’nda hareketlilik yaşanıyor

Muhtemel bir riskin önüne geçilmesi amacıyla belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda binada bulunan daireler tahliye edildi. Bina sakinleri birkaç parça eşya alarak evlerinden ayrılırken, bina Küçükçekmece Belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

İLGİLİ HABER

Devletin verdiği yüzde 50 hibe ile kurdukları seralar gelir kaynakları oldu! Bakanlığı projesi Şırnaklı üreticiye can suyu oldu
Devletin verdiği yüzde 50 hibe ile kurdukları seralar gelir kaynakları oldu! Bakanlığı projesi Şırnaklı üreticiye can suyu oldu

"Binayı tahliye edip daha sonra da kentsel dönüşüme girmesi için gerekli işlemleri başlatacağız"

Küçükçekmece Belediyesi Afet İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aydın konuya ilişkin, "İnönü Mahallesi 3. Güneş Sokak'ta gelen ihbar üzerine itfaiye ekiplerimiz ve belediye ekiplerimiz, emniyet ekiplerimiz olay yerine intikal ettiler. Şu anda 14 dairelik zemin üstü 5 katlı bir binamız mevcut.

İLGİLİ HABER

Havaların soğumasıyla birlikte Yüksekovada kış hazırlıkları başladı! Sobacılar Sokağı’nda hareketlilik yaşanıyor
Havaların soğumasıyla birlikte Yüksekovada kış hazırlıkları başladı! Sobacılar Sokağı’nda hareketlilik yaşanıyor

Binada bir dairenin banyo tarafında fayansların çatlaması ve bina hareketi olduğu vatandaş tarafından bildirildi. Binamızı tahliye ediyoruz. Gerekli kentsel dönüşüm ve imar açısından kontrolleri sağlayacağız. Mühendislerimiz de teknik olarak ne yapılması gerektiğine karar verecekler. Binayı tahliye edip daha sonra da kentsel dönüşüme girmesi için gerekli işlemleri başlatacağız" dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Sağanak yağışlar etkili olacak! Meteoroloji açıkladı Bakan Kurum uyardı: 10 ilde turuncu, 26 ilde sarı kodlu uyarı var
#Gündem

Sağanak yağışlar etkili olacak! Meteoroloji açıkladı Bakan Kurum uyardı: 10 ilde turuncu, 26 ilde sarı kodlu uyarı var

Çatlama sesleri gelen 7 katlı bina tahliye edildi
#Gündem

Çatlama sesleri gelen 7 katlı bina tahliye edildi

Havaların soğumasıyla birlikte Yüksekovada kış hazırlıkları başladı! Sobacılar Sokağı’nda hareketlilik yaşanıyor
#Gündem

Havaların soğumasıyla birlikte Yüksekovada kış hazırlıkları başladı! Sobacılar Sokağı’nda hareketlilik yaşanıyor