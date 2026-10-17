Çatlama sesleri gelen 7 katlı bina tahliye edildi

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Olay, İnönü Mahallesi 3. Güneş Sokak’ta bulunan 7 katlı binada yaşandı. 14 dairenin bulunduğu binanın 3’üncü katındaki dairenin banyosunda fayansların çatlaması ve binadan çatlama seslerinin gelmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muhtemel bir riskin önüne geçilmesi amacıyla belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda binada bulunan daireler tahliye edildi. Bina sakinleri birkaç parça eşya alarak evlerinden ayrılırken, bina Küçükçekmece Belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

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"Binayı tahliye edip daha sonra da kentsel dönüşüme girmesi için gerekli işlemleri başlatacağız"

Küçükçekmece Belediyesi Afet İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aydın konuya ilişkin, "İnönü Mahallesi 3. Güneş Sokak'ta gelen ihbar üzerine itfaiye ekiplerimiz ve belediye ekiplerimiz, emniyet ekiplerimiz olay yerine intikal ettiler. Şu anda 14 dairelik zemin üstü 5 katlı bir binamız mevcut.

Binada bir dairenin banyo tarafında fayansların çatlaması ve bina hareketi olduğu vatandaş tarafından bildirildi. Binamızı tahliye ediyoruz. Gerekli kentsel dönüşüm ve imar açısından kontrolleri sağlayacağız. Mühendislerimiz de teknik olarak ne yapılması gerektiğine karar verecekler. Binayı tahliye edip daha sonra da kentsel dönüşüme girmesi için gerekli işlemleri başlatacağız" dedi.