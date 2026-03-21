Çatalca'da polisleri taşıyan midibüs devrildi!

21.03.2026 - 16:38Güncellenme Tarihi:
Müberra Gören
Çatalca’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği, İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne ait ve içinde polislerin bulunduğu midibüs devrildi.

Olay, saat 14.30 civarında İhsaniye Mahallesi köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Binkılıç’taki yabancı uyruklu kişileri geri gönderme merkezine bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçen 34 LNC 804 plakalı midibüs, yağmurun etkisiyle kayganlaşan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Midibüsteki kişiler, aracın camını kırarak kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralandığı tespit edilen üç polis memurunu ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Güncel Haberler

Trabzon'da trafik çilesi sona eriyor! 43 kilometrelik uzunlukta, sahil yoluna nefes aldıracak
#Gündem

Trabzon'da trafik çilesi sona eriyor! 43 kilometrelik uzunlukta, sahil yoluna nefes aldıracak

Ümraniye'de bir parkta erkek cesedi bulundu!
#Gündem

Ümraniye'de bir parkta erkek cesedi bulundu!

Sis İstanbul’u sardı: Boğaz adeta kayboldu
#Gündem

Sis İstanbul’u sardı: Boğaz adeta kayboldu