Çatalca'da polisleri taşıyan midibüs devrildi!
21.03.2026 - 16:38Güncellenme Tarihi:
Çatalca’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği, İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne ait ve içinde polislerin bulunduğu midibüs devrildi.
Olay, saat 14.30 civarında İhsaniye Mahallesi köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Binkılıç’taki yabancı uyruklu kişileri geri gönderme merkezine bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçen 34 LNC 804 plakalı midibüs, yağmurun etkisiyle kayganlaşan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Midibüsteki kişiler, aracın camını kırarak kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralandığı tespit edilen üç polis memurunu ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.