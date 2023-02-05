YangÄ±n, saat 02.30 sÄ±ralarÄ±nda Elbasan Mahallesi, Elbasan Caddesi Ã¼zerinde bulunan Harput Sanayi Sitesi'ndeki plastik boru fabrikasÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±. Edinilen bilgiye gÃ¶re, bin metrekarelik alanda kurulu plastik boru fabrikasÄ±ndan alevlerin yÃ¼kseldiÄŸini gÃ¶ren gÃ¼venlik gÃ¶revlisi durumu itfaiye, jandarma ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Â Ä°hbar Ã¼zerine farklÄ± ilÃ§elerden Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri hazÄ±r beklerken, jandarma ekipleri Ã§evrede Ã¶nlem aldÄ±.Â

ALEVLER DÄ°ÄžER FABRÄ°KAYA SIÃ‡RADIÂ

Bu sÄ±rada alevler yan taraftaki mutfak dolaplarÄ± Ã¼reten diÄŸer fabrikaya sÄ±Ã§radÄ±. Ä°tfaiye ekipleri, yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± fabrika ile alevlerin sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ± fabrikaya farklÄ± noktalardan mÃ¼dahale etti. Ä°tfaiye ekiplerinin yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ saatlik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±narak, sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. YangÄ±n sonrasÄ± herhangi bir yaralanma ve can kaybÄ± yaÅŸanmazken, her iki fabrikada da bÃ¼yÃ¼k Ã§apta maddi hasar meydana geldi. Â Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.Â

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