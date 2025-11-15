Çankırı'da otomobil belediyeye ait kamyona arkadan çarptı: 1’i bebek 3 yaralı

Kaza, Korgun-Kurşunlu kara yolu Çukurca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.D. yönetimindeki 20 BJ 505 plakalı otomobil, Çerkeş Belediyesine ait 18 ABS 212 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi F.D. ve 6 aylık bebekleri M.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.