Almaya giden adını soruyor! Manisa Salihli’de ünlü Kemerdamları domatesi hasadı başladı: Pazarlarda kapış kapış gidiyor
Türkiye'nin en kaliteli ve lezzetli domates üretim merkezlerinden biri olan Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi'nde, tüketicilerin aylardır dört gözle beklediği yerli domates hasadı resmen başladı. Kendine has asil aroması, ince kabuğu ve eşsiz lezzetiyle bölge genelinde haklı bir ün kazanan Kemerdamları domatesi, üreticiler tarafından tarlalardan tek tek toplanarak tezgahlara sevk ediliyor. Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız, "Vatandaşlarımızın özlemle beklediği yerli ürünümüz pazara indi" sözleriyle müjdeyi verdi.
Sofraların vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan ve Türkiye’nin en kaliteli domateslerinin yetiştirildiği Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi’nde hasat heyecanı başladı.
Lezzeti ve kalitesiyle bölge genelinde ün kazanan Kemerdamları domatesinde üreticiler, tarlalardan ürünleri tek tek toplayarak kasalara yerleştiriyor.
Özenle hazırlanan domatesler daha sonra traktör römorklarına yüklenerek Salihli’deki toptancı haline gönderiliyor ve pazar ile manav tezgâhlarında yerini almak üzere dağıtıma çıkıyor.
Kemerdamları domatesinin tüketiciler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız, yerli ürünün hasadının başladığını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın dört gözle beklediği Kemerdamları domatesini artık Salihli’de pazar tezgahlarında bulmak mümkün. Yerli domates hasadına bismillah diyerek başladık" dedi.