Çankırı'da kurt sürüsü kırsalda otlayan sürüye saldırdı: 20 küçükbaş hayvan telef oldu!

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Çankırı’nın kurtların saldırısına uğrayan 20 küçükbaş hayvan telef olurken 9'u da yaralandı.

Olay, Merkez ilçesine bağlı Akören köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşa ait küçükbaş hayvanlar, otladıkları kırsal alanda telef olmuş şekilde bulundu.

Yapılan inceleme sonucunda 20 hayvanın kurtlar tarafından parçalanarak telef edildiği, 9’unun da yaralandığı belirlendi.