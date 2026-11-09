Çankırı'da kurt sürüsü kırsalda otlayan sürüye saldırdı: 20 küçükbaş hayvan telef oldu!
09.11.2026 - 17:36Güncellenme Tarihi:
Çankırı’nın Merkez ilçesine bağlı Akören köyünde kırsal alanda otlayan küçükbaş hayvan sürüsü kurtların saldırısına uğradı. Yaşanan vahşi olayda 20 küçükbaş hayvan telef olurken, 9 hayvan ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Bölgedeki üreticiler endişe yaşarken, yetkililer olay yerinde inceleme başlattı.
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Çankırı’nın kurtların saldırısına uğrayan 20 küçükbaş hayvan telef olurken 9'u da yaralandı.
Olay, Merkez ilçesine bağlı Akören köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşa ait küçükbaş hayvanlar, otladıkları kırsal alanda telef olmuş şekilde bulundu.
Yapılan inceleme sonucunda 20 hayvanın kurtlar tarafından parçalanarak telef edildiği, 9’unun da yaralandığı belirlendi.