GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇankırı’da korkunç olay: İşyerinde halı sıkma makinesine kapılan Sümeyye, hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Çankırı’da korkunç olay: İşyerinde halı sıkma makinesine kapılan Sümeyye, hayatını kaybetti

Çankırı’da korkunç olay: İşyerinde halı sıkma makinesine kapılan Sümeyye, hayatını kaybetti

12.11.2025 - 23:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)

Çankırı’da korkunç olay: İşyerinde halı sıkma makinesine kapılan Sümeyye, hayatını kaybetti

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde, halı yıkama tesisinde çalışan Sümeyye Onay (25), halı sıkma makinesine kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, bugün Şabanözü ilçesinde meydana geldi. Sümeyye Onay, çalıştığı iş yerinde halı sıkma makinesinde temizlik yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle makineye kapıldı. Durumu fark eden iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Onay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Onay’ın cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncel Haberler

Manisa Kula'da kamyonete çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü, 2 yaralı
#Gündem

Manisa Kula'da kamyonete çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'a yeni bir tren garı yapılıyor
#Gündem

Aydın'a yeni bir tren garı yapılıyor

Araç sahiplerine uyarı geldi: Yazlık lastikler, 7 derecenin altında tehlike oluşturuyor
#Gündem

Araç sahiplerine uyarı geldi: Yazlık lastikler, 7 derecenin altında tehlike oluşturuyor