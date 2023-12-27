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Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

27.12.2023 - 16:15 | | ANKARA, (DHA)
Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre; saat 16.04'te merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi. (DHA)

Çankırıda 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çankırıda 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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