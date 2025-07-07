Çankırı zabıtası dilenci rolüne girdi! 10 dakikada yemek parasını topladı; gerçek dilenci ile sürpriz karşılaşma

Çankırı Belediyesi'nde görevli bir zabıta, vatandaşların dilencilere karşı hassasiyetini ölçmek ve onları bilinçlendirmek amacı ile dilenci kılığına girdi. Şehrin işlek bir noktasında ellerini açarak vatandaşlardan para isteyen zabıta, on dakika içerisinde 340 TL topladı.

KIYAFETLERİ DEĞİŞTİRDİ MEYDANA ÇIKTI

Zabıta personeli, kıyafetlerini çıkardı, yerine eski püskü kıyafetler giydikten sonra bacağını da sargı bezi ile sardı, maske, şapka ve gözlük taktıktan sonra meydana çıktı. Eline iş göremezlik raporu ile bastonunu alan dilenci görünümlü zabıta memuru, sakat taklidi yaparak çocukları için para istedi.

TOPLANAN PARA İADE EDİLDİ

Sosyal deney yapan Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, insanların manevi duyguları ile oynanarak ne kadar haksız kazanç sağlanabileceğini ve insanımızın yardımda ne kadar yarıştığını gözler önüne serdi. Sahte dilenci, bu yöntem ile on dakikada 340 lira topladı. Toplanan para, Zabıta Amiri tarafından açıklama yapılarak sahiplerine geri verildi. Yapılan uygulamanın sosyal deney olduğu açıklanan vatandaşlar, kendini acındırarak para toplayan ve manevi duyguları istismar eden dilencilere karşı bilinçli hareket edilmesi ve yardımların devletimizin ilgili kurumlarına yapılması konusunda uyarıldı.

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GERÇEK DİLENCİ İLE KARŞILAŞTILAR

Çankırı’daki sosyal deney sürprizli bitti. Çankırı sokaklarında dilenen bir dilenci iş üzerinde yakalanarak gerekli yasal işlemler yapılmak üzere zabıta ekiplerince araçla ilgili müdürlüğe götürüldü.