GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇankırı zabıtası dilenci rolüne girdi! 10 dakikada yemek parasını topladı; gerçek dilenci ile sürpriz karşılaşma
HaberlerGündem Haberleri Çankırı zabıtası dilenci rolüne girdi! 10 dakikada yemek parasını topladı; gerçek dilenci ile sürpriz karşılaşma

Çankırı zabıtası dilenci rolüne girdi! 10 dakikada yemek parasını topladı; gerçek dilenci ile sürpriz karşılaşma

07.07.2025 - 17:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Çankırı Belediyesi

Çankırı zabıtası dilenci rolüne girdi! 10 dakikada yemek parasını topladı; gerçek dilenci ile sürpriz karşılaşma

Çankırı'da zabıta ekipleri halkı bilinçlendirip dolandırıcılara karşı uyarmak için bir sosyal deney gerçekleştirdi. sosyal deneyde dilenci kılığına giren bir zabıta personeli çay ocaklarında oturan vatandaşlardan para istedi. 10 dakika boyunca dolaşan zabıta, bu kısa sürede lokantada yemek yiyebileceği miktarda bir para topladı.

Çankırı Belediyesi'nde görevli bir zabıta, vatandaşların dilencilere karşı hassasiyetini ölçmek ve onları bilinçlendirmek amacı ile dilenci kılığına girdi. Şehrin işlek bir noktasında ellerini açarak vatandaşlardan para isteyen zabıta, on dakika içerisinde 340 TL topladı.

Çankırı zabıtası dilenci rolüne girdi 10 dakikada yemek parasını topladı; gerçek dilenci ile sürpriz karşılaşma

KIYAFETLERİ DEĞİŞTİRDİ MEYDANA ÇIKTI

Zabıta personeli, kıyafetlerini çıkardı, yerine eski püskü kıyafetler giydikten sonra bacağını da sargı bezi ile sardı, maske, şapka ve gözlük taktıktan sonra meydana çıktı. Eline iş göremezlik raporu ile bastonunu alan dilenci görünümlü zabıta memuru, sakat taklidi yaparak çocukları için para istedi.

Çankırı zabıtası dilenci rolüne girdi 10 dakikada yemek parasını topladı; gerçek dilenci ile sürpriz karşılaşma

TOPLANAN PARA İADE EDİLDİ

Sosyal deney yapan Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, insanların manevi duyguları ile oynanarak ne kadar haksız kazanç sağlanabileceğini ve insanımızın yardımda ne kadar yarıştığını gözler önüne serdi. Sahte dilenci, bu yöntem ile on dakikada 340 lira topladı. Toplanan para, Zabıta Amiri tarafından açıklama yapılarak sahiplerine geri verildi. Yapılan uygulamanın sosyal deney olduğu açıklanan vatandaşlar, kendini acındırarak para toplayan ve manevi duyguları istismar eden dilencilere karşı bilinçli hareket edilmesi ve yardımların devletimizin ilgili kurumlarına yapılması konusunda uyarıldı.

Haberin Devamı

Çankırı zabıtası dilenci rolüne girdi 10 dakikada yemek parasını topladı; gerçek dilenci ile sürpriz karşılaşma

GERÇEK DİLENCİ İLE KARŞILAŞTILAR

Çankırı’daki sosyal deney sürprizli bitti. Çankırı sokaklarında dilenen bir dilenci iş üzerinde yakalanarak gerekli yasal işlemler yapılmak üzere zabıta ekiplerince araçla ilgili müdürlüğe götürüldü.

Güncel Haberler

Çankırı zabıtası dilenci rolüne girdi! 10 dakikada yemek parasını topladı; gerçek dilenci ile sürpriz karşılaşma
#Gündem

Çankırı zabıtası dilenci rolüne girdi! 10 dakikada yemek parasını topladı; gerçek dilenci ile sürpriz karşılaşma

Siirtli çiftçiler ağaçlarını yeşil altına çevirmek için kolları sıvadı: Bu kritik aşılama süreci bölgeyi zenginleştiriyor!
#Gündem

Siirtli çiftçiler ağaçlarını yeşil altına çevirmek için kolları sıvadı: Bu kritik aşılama süreci bölgeyi zenginleştiriyor!

Bir meslek daha tarihe karışıyor: Giresun'un Kazancılar Sokağı'nda son kalaycı zamana direniyor!
#Gündem

Bir meslek daha tarihe karışıyor: Giresun'un Kazancılar Sokağı'nda son kalaycı zamana direniyor!