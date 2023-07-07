Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Lapseki ilçesi Güreci köyündeki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, karadan ise 15 arazöz, 2 dozer, 7 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediyelere ait ekipler müdahale ediyor.