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Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

07.07.2023 - 16:41 | | Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)
Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Lapseki ilçesi Güreci köyündeki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, karadan ise 15 arazöz, 2 dozer, 7 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediyelere ait ekipler müdahale ediyor.

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Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

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