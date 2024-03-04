Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21:39'de yerin 10.44 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ DURUM YOK

Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çanakkale Yenice’de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. " dedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Çanakkale ilimizin Yenice ilçesinde saat 21.38’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

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İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, "AFAD verilerine göre, Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, İstanbul’dan da hissedilmiş olup şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." dedi.

DEPREM KORKUSU CAN ALDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da depremden korkup ikinci kattan atlayan bir vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bu akşam Çanakkale Yenice’de meydana gelen; Çanakkale yanı sıra Balıkesir ve İstanbul’da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 4, 2024

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