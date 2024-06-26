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Çanakkale'de korkutan deprem!

Çanakkale Gökçeada'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

26.06.2024 - 23:08 | | AA
Çanakkale'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi, Gökçeada açıklarında saat 22.50'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çanakale Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 22.50'de, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Ege Denizi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "Yapılan taramalara göre herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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