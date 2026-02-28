Çanakkale'de iş yerine silahlı saldırı düzenlendi

Olay, saat 22.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden Demircioğlu Caddesi üzerindeki iş yeri kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kurşunlandı. Olayla bağlantısı bulunduğu ileri sürülen bir araçta kurşunlandıktan sonra şüpheliler motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Kurşunlama olayı sırasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölge polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla ÇOMÜ hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kurşunlama olayını gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli Esenler Mahallesi'nde polisler tarafından bir araç içinde yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.