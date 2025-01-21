Çanakkale'de gece yarısı korkutan deprem
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.38 sularında yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD, şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlanmadığını bildirdi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.38’de merkez üssü Ege Denizi Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 5.2 büyüklüğünnde deprem kaydedildi. Deprem yerin 8.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2025
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [06.62 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-01-21
Saat:23:38:44 TSİ
Enlem:39.43806 N
Boylam:26.30167 E
Derinlik:8.65 km
Detay:https://t.co/nsA25NrBvh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA
AFAD depremin ardından bir açıklama daha yaptı:
"Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında (6 km) saat 23.38’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."