Çanakkale'de gece yarısı korkutan deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.38’de merkez üssü Ege Denizi Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 5.2 büyüklüğünnde deprem kaydedildi. Deprem yerin 8.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA

AFAD depremin ardından bir açıklama daha yaptı:

"Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında (6 km) saat 23.38’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."