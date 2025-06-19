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Çanakkale'de fabrika yangını! Ekipler müdahale ediyor

19.06.2025 - 14:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Levent DİKMEN/ ÇAN, (Çanakkale), (DHA)

Çanakkale'de fabrika yangını! Ekipler müdahale ediyor

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Çan ilçesine bağlı Etili köyündeki bir plastik fabrikasında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne siyah duman yükselirken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

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