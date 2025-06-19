Çanakkale'de fabrika yangını! Ekipler müdahale ediyor

Çan ilçesine bağlı Etili köyündeki bir plastik fabrikasında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne siyah duman yükselirken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.