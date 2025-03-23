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Çanakkale'de annesi ölen tay inek tarafından emziriliyor

23.03.2025 - 14:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)-

Çanakkale'de annesi ölen tay inek tarafından emziriliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu annesi ölen tayı, inek emziriyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Şapköy köyünde hayvancılık yapan Nevzat Kaptan (62), otomobil çarpması sonucu ölen atın başında bitkin halde bulunan tayı sahiplendi. Kaptan, tayı köydeki ahırına getirdi. Kaptan, bir süre sonra ahırdaki 'Simental' cinsi ineğinin, tayı emzirdiğini fark etti.

Çanakkalede annesi ölen tay inek tarafından emziriliyor

Tayın annesine bir aracın çarptığını söyleyen Nevzat Kaptan, "Tayı annesinin başında aç ve susuz beklerken gördüm. Alıp ahıra getirdim. Tayı ineklerimden sağdığım sütle besliyordum sonradan ineğin tayı sahiplenip, emzirdiğini gördüm. İneğimiz, tayı yavrusu gibi yanından hiç ayırmıyor" dedi. 

Çanakkalede annesi ölen tay inek tarafından emziriliyor

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