Çanakkale'de 3,3 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 19.10'da 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin yerin 7 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3,2 olarak duyurdu.