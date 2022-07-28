Çanakkale'de 3,3 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3,2 olarak duyurdu. Bu depremden 27 dakika sonra Çanakkale, Biga-Örtülüce'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
28.07.2022 - 19:50 |
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 19.10'da 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin yerin 7 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3,2 olarak duyurdu.