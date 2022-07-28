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Çanakkale'de 3,3 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3,2 olarak duyurdu. Bu depremden 27 dakika sonra Çanakkale, Biga-Örtülüce'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

28.07.2022 - 19:50 |
Çanakkale'de 3,3 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 19.10'da 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin yerin 7 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3,2 olarak duyurdu.

 

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