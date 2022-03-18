Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2022! Çanakkale 18 Mart Köprüsü nerede, kaç km uzunluğu var? 1915 Çanakkale Köprüsü nereyi bağlıyor?

1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Yap-işlet-devret modeli ile yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa’yı denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2022

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'na ait geçiş ücretleri, araçların HGS hesapları ile ya da kredi kartı, banka kartı veya nakit ödeme seçenekleri ile tahsil edilebilecektir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de açılacağını ve geçiş ücretinin 15 euro olacağını açıkladı.

Köprünün yıllık garanti ücretinin 380 milyon Euro, toplam verilen garantinin de 6 milyar Euro oldu.

CNN Türk’ten Hakan Çelik'in konuğu olan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ile ilgili sorulara "Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE?

1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye’nin Çanakkale ilinin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında bulunan asma köprüdür.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREYİ BAĞLIYOR?

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayan ve yaklaşık 5 km'lik 1915Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 km'lik otoyolu ve 13 km'lik bağlantı yollarını kapsamaktadır.

1915Çanakkale Köprüsü Avrupa yakasında Gelibolu ilçe merkezinin 10 km güneyindeki Sütlüce köyü ile Asya yakasında Lapseki ilçesini birbirine bağlayacak.

ÇANAKKALE 18 MART KÖPRÜSÜ KM, UZUNLUĞU NE?

Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.

Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜNÜN ÖZELLİKLERİ (ENLERİ)

Köprünün ayakları arasındaki 2023 metre orta açıklığı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş Yılı'nı; deniz seviyesinden itibaren 318 metre kule yüksekliği ise Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasındaki en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni sembolize etmektedir.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ MALİYETİ

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nin yatırım bedeli finansman maliyeti dahil 3 milyar avronun üzerindedir.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ GARANTİLİ Mİ?

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında ihale edildiğinden, Proje'nin yapımı ve işletmesi Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. (ÇOK A.Ş.) tarafından verilen teklif süresince gerçekleştirilecek, bu süre sonunda Köprü ve Otoyol Karayolları Genel Müdürlüğü'ne devredilecektir.

Projenin yapım dahil toplam süresi 16 yıl 2 ay 12 gün olup, bu süre sonunda 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Karayolları Genel Müdürlüğü'ne devredilecektir.

Yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin otoyolu kullanmaları yasak olacak, bunların dışında kalan ve karayollarında kullanılabilen diğer motorlu araçlar otoyolu kullanabileceklerdir.