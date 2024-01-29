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Çanakkale için son dakika fırtına uyarısı

Çanakkale’de yarın fırtınanın etkili olması beklendiği belirtilerek vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

29.01.2024 - 14:25 | | Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-
Çanakkale için son dakika fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre Çanakkale'de yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor. Çanakkale çevrelerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın rüzgarın, Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur" denildi.

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