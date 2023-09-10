Çanakkale Gelibolu'da maki yangını ormana sıçradı

Gelibolu'ya bağlı Kavakköy köyünde bulunan makide saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz nedeni belli olmayan yangın rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 ilk müdahale aracı, 20 arazöz, 11 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 helikopter, 2 uçak, 3 treyler ve toplamda 170 personel ile müdahale başlatıldı. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler karadan ve havadan çalışmaları sürdürülüyor.

YANGIN ORMANA SIÇARDI

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy köyünde bulunan makide saat 17.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını sürdürülüyor.