GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale Boğazı'nda sis engeli

Çanakkale Boğazı'nda sis engeli

Çanakkale Boğazı'nda boğazında gemi trafiği sis nedeniyle çift yönlü olarak geçici şekilde askıya alındı.

12.12.2024 - 08:08 |
Çanakkale Boğazı'nda sis engeli

Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz trafiği gece saat 03.40 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Şimşek: Türkiye 7,7 milyar dolarlık dış finansman sağladı

Bakan Şimşek: Türkiye 7,7 milyar dolarlık dış finansman sağladı

Ankara'da fuhuş operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da fuhuş operasyonu! Gözaltılar var

Canlı yayında ortalık karıştı! İlber Ortaylı yayını terk etti, nedenini açıkladı

Canlı yayında ortalık karıştı! İlber Ortaylı yayını terk etti, nedenini açıkladı