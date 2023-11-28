GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yolcu gemisi sürüklendi! Korku dolu anlar
ABONE OL

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yolcu gemisi sürüklendi! Korku dolu anlar

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Libya bayraklı 'Kevalay Queen' isimli yolcu gemisi makine arızası yaptı. Sürüklenen gemi için kurtarma çalışması başlatıldı.

28.11.2023 - 15:22 | | DHA
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yolcu gemisi sürüklendi! Korku dolu anlar

İstanbul'dan Libya'ya giden 146 metre uzunluğundaki Libya Bayraklı 'Kevalay Queen' isimli yolcu gemisi, saat 12.30 sıralarında Karakova açıklarında makine arızası yaptı.

Düğününde hediye edilen pompalı tüfekle öldürüldü
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDüğününde hediye edilen pompalı tüfekle öldürüldüHaberin Tüm Görselleri

Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-2' ve 'Kurtarma-14' römorkörleri sevk edildi.

Lapa lapa kar yağışı başladı! Hava buz kesecek, kar İstanbul'a geliyor, okullar tatil edildi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRLapa lapa kar yağışı başladı! Hava buz kesecek, kar İstanbul'a geliyor, okullar tatil edildiHaberin Tüm Görselleri

Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi.

GÜNCEL HABERLER

DenizBank'tan fon vurgunuyla ilgili açıklama

DenizBank'tan fon vurgunuyla ilgili açıklama

Küçük Eymen tandır çukurunda poşette elleri ve ayakları bağlı bulunmuştu! Annesinin ifadesi ortaya çıktı

Küçük Eymen tandır çukurunda poşette elleri ve ayakları bağlı bulunmuştu! Annesinin ifadesi ortaya çıktı

Lapa lapa kar yağışı başladı! Hava buz kesecek, kar İstanbul'a geliyor, okullar tatil edildi

Lapa lapa kar yağışı başladı! Hava buz kesecek, kar İstanbul'a geliyor, okullar tatil edildi