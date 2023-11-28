Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yolcu gemisi sürüklendi! Korku dolu anlar
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Libya bayraklı 'Kevalay Queen' isimli yolcu gemisi makine arızası yaptı. Sürüklenen gemi için kurtarma çalışması başlatıldı.
28.11.2023 - 15:22 | | DHA
İstanbul'dan Libya'ya giden 146 metre uzunluğundaki Libya Bayraklı 'Kevalay Queen' isimli yolcu gemisi, saat 12.30 sıralarında Karakova açıklarında makine arızası yaptı.
Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-2' ve 'Kurtarma-14' römorkörleri sevk edildi.
Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi.