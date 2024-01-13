Çamlıca Camii'nde şehitlere ve Gazze'ye dua edilecek

İstanbul Çamlıca Camii'nde sabah ezanı ile başlayacak. Kur'an tilaveti sonrası kılınacak namazın ardından Pençe Kilit bölgesinde teröristler tarafından şehit edilen askerler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edilecek.

Duanın ardından cemaate çorba ve simit ikramı yapılacak.

Buluşma, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlığı, Müftülüğü ve Belediyenin organizasyonuyla gerçekleşecek.